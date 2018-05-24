В КНДР взорвали единственный ядерный полигон

Власти КНДР демонтировали единственный в стране ядерный полигон Пхунгери, специалисты взорвали три действующие на нем шахты вместе с наземными постройками.

После закрытия Пхунгери в КНДР не осталось полигонов для того, чтобы снова проводить подземные ядерные испытания, заявил замглавы института ядерного оружия страны Кан Кен Хо, передает «РИА Новости». Он отметил, что демонтаж доказывает миролюбивый настрой правительства Северной Кореи.

«Демонтаж ядерного испытательного полигона был проведен с высоким уровнем транспарентности и четко свидетельствует о миролюбивых усилиях правительства КНДР, которые предпринимаются для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и во всем мире», — говорится в зачитанном журналистам после взрывов на Пхунгери заявлении.

При демонтаже полигона Пхунгери присутствовали журналисты из России, США, Китая и Великобритании, пишет телеканал «Звезда». Ранее на этой неделе Пхеньян потребовал от Сеула по $10 тыс. за визит журналистов на ядерный полигон.

21 апреля Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери.