Пхеньян потребовал от Сеула по $10 тыс. за визит журналистов на ядерный полигон

Представители Пхеньяна потребовали от Сеула по $10 тыс. в качестве визового сбора за посещение южнокорейскими журналистами церемонии закрытия ядерного полигона Пхунгери в КНДР, которая намечена на конец мая.

Как рассказал ТАСС информированный источник, скорее всего, Республика Корея не будет направлять своих репортеров в КНДР.

Ранее Пхеньян объявил, что присутствовать на закрытии полигона, которое запланировано на 23–25 мая, смогут журналисты из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании.

От Сеула были приглашены по четыре репортера от информационного агентства и вещательной компании. Визы они должны были получить в посольстве КНДР в Китае, поскольку между Севером и Югом нет дипломатических отношений.

21 апреля Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери. Договоренности о закрытии последнего были достигнуты на межкорейском саммите 27 апреля.