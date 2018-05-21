В США рассказали о последствиях отказа КНДР от саммита с Вашингтоном

Возможный отказ Пхеньяна от саммита США–КНДР будет означать конец дипломатии. Такого мнения придерживается сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Они совершают ошибку. Если они не появятся [на саммите], это будет означать конец дипломатии. Если они появятся и попытаются обхитрить [президента США] Дональда Трампа, значит единственным выходом будет рязвязывание военного конфликта. А в этом случае проиграют они, а не мы», — заявил Грэм в эфире телеканала Fox News.

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп не собирается «играть с КНДР», но и в отличие от экс-главы США Барака Обамы не потерпит ядерную политику Северной Кореи.

«Мы не пытаемся свергнуть [лидера КНДР] Ким Чен Ына. Мы не пытаемся объединить полуостров. Мы не пытаемся установить там демократию. Мы хотим заставить их отказаться от своей ядерной программы», — заверил Грэм.

Также сенатор отметил, что на днях общался с Трампом, и глава Белого дома его заверил, что намерен разрешить ситуацию на Корейском полуострове в течение первого президентского срока, причем таким образом, чтобы выиграли обе стороны.

Саммит Вашингтон–Пхеньян намечен на 12 июня в Сингапуре. При этом ранее СМИ сообщали, что КНДР может отменить саммит в связи с проведением американо-южнокорейских военных учений, недовольство которыми неоднократно выражали в Пхеньяне. По той же причине в Северной Корее уже отказались от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей.

В Белом доме сообщили, что не получали от северокорейской стороны предупреждений об отмене саммита.