Прямой эфир
Сюжет:

В США рассказали о последствиях отказа КНДР от саммита с Вашингтоном

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможный отказ Пхеньяна от саммита США–КНДР будет означать конец дипломатии. Такого мнения придерживается сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Они совершают ошибку. Если они не появятся [на саммите], это будет означать конец дипломатии. Если они появятся и попытаются обхитрить [президента США] Дональда Трампа, значит единственным выходом будет рязвязывание военного конфликта. А в этом случае проиграют они, а не мы», — заявил Грэм в эфире телеканала Fox News.

КНДР усиливает переговорную позицию угрозами
Официальный Пхеньян отказался от встречи с южанами и заявил о возможной отмене саммита с США

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп не собирается «играть с КНДР», но и в отличие от экс-главы США Барака Обамы не потерпит ядерную политику Северной Кореи.

«Мы не пытаемся свергнуть [лидера КНДР] Ким Чен Ына. Мы не пытаемся объединить полуостров. Мы не пытаемся установить там демократию. Мы хотим заставить их отказаться от своей ядерной программы», — заверил Грэм.

Также сенатор отметил, что на днях общался с Трампом, и глава Белого дома его заверил, что намерен разрешить ситуацию на Корейском полуострове в течение первого президентского срока, причем таким образом, чтобы выиграли обе стороны.

Саммит Вашингтон–Пхеньян намечен на 12 июня в Сингапуре. При этом ранее СМИ сообщали, что КНДР может отменить саммит в связи с проведением американо-южнокорейских военных учений, недовольство которыми неоднократно выражали в Пхеньяне. По той же причине в Северной Корее уже отказались от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей.

В Белом доме сообщили, что не получали от северокорейской стороны предупреждений об отмене саммита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином предстоящую встречу с КНДР
Япония направит своего представителя на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017