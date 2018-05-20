Япония направит своего представителя на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Власти Японии намерены направить спецпредставителя правительства по КНДР, директора департамента Азии и Океании МИДа Кэндзи Канасуги на встречу глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Саммит Вашингтон–Пхеньян намечен на 12 июня в Сингапуре. По словам источников в японском правительстве, Канасуги пробудет в республике с 11 по 13 июня и будет постоянно находиться в контакте с американской стороной.

При этом источники допускают, что вместо Канасуги на переговоры может поехать премьер-министр Синдзо Абэ или глава МИДа Таро Коно, сообщает ТАСС.

По прошествии саммита в Токио рассчитывают незамедлительно получить информацию о его итогах. В первую очередь японских властей интересует возможное обсуждение лидерами США и КНДР темы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

При этом ранее СМИ сообщали, что КНДР может отменить саммит в связи с проведением американо-южнокорейских военных учений, недовольство которыми неоднократно выражали в Пхеньяне. По той же причине в Северной Корее уже отказались от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей.

В начале мая Синдзо Абэ отмечал, что только в случае решения проблемы похищения японских граждан диалог между Пхеньяном и Токио может быть налажен.