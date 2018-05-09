Прямой эфир
Сюжет:

Премьер Японии назвал условие восстановления отношений с КНДР

0
Фото: REUTERS/Toru Hanai
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония восстановит отношения с КНДР в том случае, если северокорейское правительство проведет полное разоружение и решит проблему похищений японских граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе трехсторонней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Китая Ли Кэцяном в Токио.

Разговор на троих
Китаист Владимир Портяков — о том, для чего Сеул, Токио и Пекин снова соберутся в трехстороннем формате и какую роль в этом играют события на Корейском полуострове

«Следуя резолюциям Совбеза ООН, мы должны продвигать наши усилия с целью того, чтобы Северная Корея избавилась от тяжелых ядерных вооружений и различных видов баллистических ракет в полной, необратимой и поддающейся контролю форме», — цитирует его ТАСС со ссылкой на японские СМИ. 

По словам Абэ, трем странам необходимо тесно сотрудничать с международным сообществом, пока Северная Корея не примет шагов по денуклеаризации.

Он также обратил внимание на необходимость решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. 

Синдзо Абэ, Си Цзиньпин и Мун Чжэ Ин проводят трехстороннюю встречу. Это первые переговоры в таком формате с 2015 года.

Ранее южнокорейский лидер призвал японское правительство возобновить диалог с КНДР по нормализации отношений между странами. Мун Чжэ Ин отметил, что на прошедшем межкорейском саммите председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить диалог с Японией «в любое время».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Встреча заместителей глав МИД РФ и Японии пройдет в Москве
Си Цзиньпин считает отношения с КНДР стратегически значимыми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017