Премьер Японии назвал условие восстановления отношений с КНДР

Япония восстановит отношения с КНДР в том случае, если северокорейское правительство проведет полное разоружение и решит проблему похищений японских граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе трехсторонней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Китая Ли Кэцяном в Токио.

«Следуя резолюциям Совбеза ООН, мы должны продвигать наши усилия с целью того, чтобы Северная Корея избавилась от тяжелых ядерных вооружений и различных видов баллистических ракет в полной, необратимой и поддающейся контролю форме», — цитирует его ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

По словам Абэ, трем странам необходимо тесно сотрудничать с международным сообществом, пока Северная Корея не примет шагов по денуклеаризации.

Он также обратил внимание на необходимость решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Синдзо Абэ, Си Цзиньпин и Мун Чжэ Ин проводят трехстороннюю встречу. Это первые переговоры в таком формате с 2015 года.

Ранее южнокорейский лидер призвал японское правительство возобновить диалог с КНДР по нормализации отношений между странами. Мун Чжэ Ин отметил, что на прошедшем межкорейском саммите председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить диалог с Японией «в любое время».