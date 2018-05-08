Си Цзиньпин считает отношения с КНДР стратегически значимыми

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится укреплять сотрудничество с Пхеньянам и отметил стратегическое значение двусторонних отношений между Китаем и КНДР. Об этом сообщила пресс-служба китайского МИДа.

«И Китай, и КНДР являются социалистическими государствами, их двусторонние отношения имеют особое стратегическое значение. Обе стороны должны укреплять единство, сотрудничество, обмены и равняться друг на друга», — приводит ТАСС выдержку из сообщение внешнеполитического ведомства КНДР.

Кроме того, глава КНР позитивно оценивает смену приоритетов в политике Пхеньяна и направленность на экономическое строительство.

Переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина прошли 7-8 мая в портовом городе Далянь китайской провинции Ляонин. В ходе встречи лидер КНДР заявил, что Пхеньян откажется от ядерного оружия, когда «соответствующие стороны» прекратят враждебную политику по отношению к Северной Корее.