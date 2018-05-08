Ким Чен Ын назвал условие для денуклеаризации Корейского полуострова

Руководство КНДР закроет ядерную программу после отказа «соответствующих сторон» от враждебной политики по отношению к Пхеньяну и угроз безопасности республики. Такое условие северокорейский лидер Ким Чен Ын выдвинул во вторник, 8 мая, на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Как только соответствующие стороны откажутся от враждебной политики и угроз безопасности, у КНДР не будет необходимости обладать ядерным оружием и денуклеаризация Корейского полуострова станет возможной», — приводит ТАСС заявление лидера КНДР.

Он также выразил надежду, что Пхеньяну удастся выстроить взаимодействие с США посредством диалога и призвал заинтересованные стороны с ответственностью принимать поэтапные, синхронные меры.

Переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина прошли 7–8 мая в портовом городе Далянь китайской провинции Ляонин.

21 апреля Ким Чен Ын объявил о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет с целью активизации диалога с соседними государствами. Через шесть дней лидер КНДР посетил межкорейский саммит в приграничном населенном пункте Пханмунджом. По его итогам стороны договорились о полном разоружении полуострова и ликвидации всех средств пропаганды в приграничных районах.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается обсудить ситуацию в Северной Корее с Ким Чен Ыном в ходе телефонных переговоров.