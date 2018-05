Трамп обсудит по телефону с Си Цзиньпином ситуацию в КНДР

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что намерен во вторник обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в КНДР, а также вопросы торговли.

«Я поговорю с моим другом председателем КНР Си Цзиньпином сегодня утром в 8:30 [15:30 мск]», — написал американский лидер.

По его словам, основными темами разговора станут торговля, а также КНДР, «где строятся отношения и доверие».

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.