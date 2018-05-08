Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Китае

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в китайском городе Далянь.

По данным Центрального телевидения Китая, переговоры прошли в очень дружественной атмосфере. Лидеры стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также по другим важным вопросам.

В переговорах также принял участие член постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунин, уточняет ТАСС.

Ким Чен Ын с супругой уже приезжали в Китай в конце марта. После этого СМИ показали видеокадры с состоявшейся в Пекине встречи.

3 мая северокорейский лидер заявил о твердом намерении КНДР осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.