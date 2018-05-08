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Используемый Ким Чен Ыном самолет покинул Далянь

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Фото: commons.wikimedia.org/Raymond Cunningham
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Специальный борт, предположительно используемый для полетов лидером КНДР Ким Чен Ыном, вылетел из китайского города Далянь, расположенного на северо-востоке КНР.

Ранее во вторник сообщалось, что в Даляне усилили меры безопасности из-за визита неназванного высокопоставленного представителя КНДР. Самолет перед отлетом провожали представители китайской стороны, отмечает ТАСС.

Японское агентство Kyodo сообщило, что Далянь мог посетить и лидер КНР Си Цзиньпин.

Глава КНДР Ким Чен Ын с супругой находился в Китае с 25 по 27 марта, центральное телевидение Китая показало видеокадры с состоявшейся в Пекине встречи председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР.

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