СМИ сообщили о возможном визите Ким Чен Ына в Китай

На северо-востоке Китая в городе Далянь усилили меры безопасности из-за визита неназванного высокопоставленного представителя КНДР. Туда, предположительно, 8 мая прибыл северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает Kyodo.

По данным агентства, местный аэропорт закрывали на время для обычных рейсовых лайнеров, чтобы принять спецборт. Позднее в городе был замечен кортеж из нескольких лимузинов, а на улицах дежурили полицейские.

В то же время, как пишет Kyodo, в Далянь мог также приехать председатель КНР Си Цзиньпин, который должен дать старт испытаниям первого китайского авианосца.

В конце марта лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пекин на поезде. Тогда в ходе встречи с китайским руководством он заявил о возможности подготовить дорожную карту по ядерному разоружению Северной Кореи в случае, если США дадут гарантию сохранения политической системы страны.