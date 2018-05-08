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СМИ сообщили о возможном визите Ким Чен Ына в Китай

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Фото: REUTERS
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На северо-востоке Китая в городе Далянь усилили меры безопасности из-за визита неназванного высокопоставленного представителя КНДР. Туда, предположительно, 8 мая прибыл северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает Kyodo.

По данным агентства, местный аэропорт закрывали на время для обычных рейсовых лайнеров, чтобы принять спецборт. Позднее в городе был замечен кортеж из нескольких лимузинов, а на улицах дежурили полицейские.

В то же время, как пишет Kyodo, в Далянь мог также приехать председатель КНР Си Цзиньпин, который должен дать старт испытаниям первого китайского авианосца.

В конце марта лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пекин на поезде. Тогда в ходе встречи с китайским руководством он заявил о возможности подготовить дорожную карту по ядерному разоружению Северной Кореи в случае, если США дадут гарантию сохранения политической системы страны.

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