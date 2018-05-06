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Постпред США при ООН не исключила военный сценарий в ситуации с КНДР

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Война с Северной Кореей всё еще является одним из вариантов, которые рассматривает администрация президента США Дональда Трампа. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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«Эта администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам. Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий», — заявила Хейли телекомпании CBS.

В пятницу, 4 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определены, а Вашингтону удалось добиться улучшения ситуации на Корейском полуострове. В ответ КНДР обвинила США в ложной интерпретации стремлений Пхеньяна.

Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который посетил Южную Корею с 1953 года. Встреча лидеров Севера и Юга состоялась в пограничном Пханмунджоме 27 апреля. Они договорились о полном разоружении полуострова и ликвидации всех средств пропаганды в приграничных районах.

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