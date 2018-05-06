Постпред США при ООН не исключила военный сценарий в ситуации с КНДР

Война с Северной Кореей всё еще является одним из вариантов, которые рассматривает администрация президента США Дональда Трампа. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Эта администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам. Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий», — заявила Хейли телекомпании CBS.

В пятницу, 4 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определены, а Вашингтону удалось добиться улучшения ситуации на Корейском полуострове. В ответ КНДР обвинила США в ложной интерпретации стремлений Пхеньяна.

Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который посетил Южную Корею с 1953 года. Встреча лидеров Севера и Юга состоялась в пограничном Пханмунджоме 27 апреля. Они договорились о полном разоружении полуострова и ликвидации всех средств пропаганды в приграничных районах.