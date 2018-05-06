КНДР обвинила США в ложной интерпретации стремлений Пхеньяна

Северокорейский МИД обвинил Вашингтон в ложной интерпретации стремления Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

В заявлении МИДа отмечается, что США представляет мировой общественности стремление КНДР провести денуклеаризацию как «результат какого-то санкционного давления» и «слабость».

«В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации, которая была принята на историческом межкорейском саммите, как будто это является результатом какого-то санкционного давления», — заявил официальный представитель МИДа КНДР.

Если Вашингтон продолжит неверно истолковывать «наши (КНДР. — Ред.) мирные и дружелюбные намерения и продолжат попытки военных угроз и давления на нас, это не будет способствовать разрешению вопроса», отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтону удалось добиться улучшения ситуации на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, который посетил Южную Корею с 1953 года. Встреча глав Севера и Юга состоялась в пограничном Пханмунджоме 27 апреля. Лидеры договорились о полном разоружении полуострова и ликвидации всех средств пропаганды в приграничных районах.