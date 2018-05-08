Президент Южной Кореи призвал Японию возобновить диалог с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал японское правительство возобновить диалог с КНДР по нормализации отношений между странами. Об этом сообщает японская газета «Иомиури».

Мун Чжэ Ин считает, что нормализация отношений между Японией и Северной Кореей будет способствовать обеспечению мира и безопасности не только в пределах Корейского полуострова, но и в Северо-Восточной Азии, пишет «РИА Новости».

Также президент Южной Кореи заявил, что на прошедшем межкорейском саммите председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что в любое время готов возобновить диалог с Японией.

Южнокорейский лидер уверен, что Япония может сыграть важную роль во взаимодействии Республики Кореи с США для достижения денуклеаризации полуострова и выразил надежду на поддержку японской стороны.

5 мая стало известно, что американский президент Дональд Трамп примет в Белом доме южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина 22 мая.