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Встреча заместителей глав МИД РФ и Японии пройдет в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Очередной раунд переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии состоится в пятницу, 11 мая, в Москве. Речь пойдет в том числе и о совместной хозяйственной деятельности двух государств на Южных Курилах.

«Мы против размахивания санкционной «дубиной»
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов — о мирном договоре с Японией, совместных интересах с КНР, а также антироссийской риторике Канберры

Как рассказал во вторник глава МИД Японии Таро Коно, с российской стороны в переговорах будет участвовать Игорь Моргулов, Японию представит замглавы МИДа Такэо Мори.

«Мы надеемся, что встреча будет значимой», — приводит слова министра ТАСС. Коно выразил надежду, что в этом году Россия и Япония «значительно продвинутся к заключению мирного договора».

4 мая заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что Россия и Япония находятся «в самом начале пути» к заключению мирного договора по вопросу южных Курил. Дипломат отметил, что Россия озабочена укреплением военно-политического союза Японии и США, о чем ставит в известность японское правительство.

Москва и Токио не смогли заключить мирный договор со времен Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды. Япония считает их своими «северными территориями», а Россия настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. 

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