Встреча заместителей глав МИД РФ и Японии пройдет в Москве

Очередной раунд переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии состоится в пятницу, 11 мая, в Москве. Речь пойдет в том числе и о совместной хозяйственной деятельности двух государств на Южных Курилах.

Как рассказал во вторник глава МИД Японии Таро Коно, с российской стороны в переговорах будет участвовать Игорь Моргулов, Японию представит замглавы МИДа Такэо Мори.

«Мы надеемся, что встреча будет значимой», — приводит слова министра ТАСС. Коно выразил надежду, что в этом году Россия и Япония «значительно продвинутся к заключению мирного договора».

4 мая заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что Россия и Япония находятся «в самом начале пути» к заключению мирного договора по вопросу южных Курил. Дипломат отметил, что Россия озабочена укреплением военно-политического союза Японии и США, о чем ставит в известность японское правительство.

Москва и Токио не смогли заключить мирный договор со времен Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды. Япония считает их своими «северными территориями», а Россия настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.