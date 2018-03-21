Лавров оценил развитие диалога с Токио по совместной деятельности на Курилах

Диалог России и Японии по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах активно развивается, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил после переговоров со своим японским коллегой Таро Коно в среду, 21 марта.

«В ближайшее время мы согласуем сроки проведения заседаний двух рабочих групп», – цитирует Лаврова ТАСС.

17 марта глава внешнеполитического ведомства России заявил, что обсуждать юридическую сторону сотрудничества с Японией на Южных Курилах до согласования конкретных бизнес-проектов преждевременно.

Российский министр уточнил, что сейчас обсуждаются пять «достаточно интересных, но скромных и не очень масштабных проектов».