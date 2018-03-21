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Лавров обсудил с главой МИД Японии «дело Скрипаля»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно высказался по вопросу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

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«По нападению на бывшего сотрудника российского разведывательного органа, случившееся в Великобритании, я лично сказал, что применение химического оружия неприемлемо, прежде всего, важно выяснение фактов, а потом мы провели обмен мнениями», –– цитирует его «РИА Новости».

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта. Сразу после инцидента Лондон заявил о причастности РФ к произошедшему, при этом не проведя расследования и не представив доказательств.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила зеркально, объявив персонами нон грата 23 британских дипломатов и запретив деятельность Британского совета в РФ.

Россия неоднократно отмечала абсурдность и бездоказательность обвинений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за отсутствием реальных мотивов у РФ отравить Скрипаля Лондон предпочел их просто выдумать и сделать выводы еще до начала расследования.

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