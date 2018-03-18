Путин отверг причастность России к «делу Скрипаля»

Президент РФ Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь. Никто бы не позволил бы себе такого накануне президентских выборов», — заявил он.

Путин подчеркнул, что у России нет такого вещества, о котором говорит британская сторона — всё химическое оружие в стране уничтожено.

«Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди бы погибли на месте», — добавил он.

Сам Путин, по его словам, узнал об инциденте из сообщений СМИ.

Тем не менее, он заявил о готовности Москвы сотрудничать с Лондоном в ходе расследования преступления. «Но для этого должна быть заинтересованность другой стороны, а ее пока нет», — констатировал глава государства.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и в нарушении суверенитета Великобритании. 14 марта Лондон объявил о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.

В ответ российский МИД принял аналогичные меры и решил выслать 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна хотела бы расследовать инцидент со Скрипалями совместно с российской стороной. Москва потребовала от Лондона начать реальное взаимодействие в расследовании.