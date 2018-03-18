Джонсон считает ответные меры РФ наказанием для россиян

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает «бесполезными» ответные меры России по высылке 23 британских дипломатов. Об этом политик написал в своей статье для издания The Sun.

«Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз», — написал Джонсон, которого цитирует «Газета.ру».

Также Джонсон заявил, что «сегодня Россия одинока и изолирована». При этом, по его словам, Британия получила поддержку Франции, Германии и США.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что они были отравлены веществом «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Россию. При этом каких-либо доказательств британские власти не предоставляют.

Представитель российской дипмиссии в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что российская сторона оставляет за собой право на дальнейшие ответные меры в случае «недружелюбных» акций Лондона.