Захарова считает вероятным источником «Новичка» Великобританию и США

Наиболее вероятным источником химического вещества под названием «Новичок», которым якобы отравили Сергея и Юлию Скрипаль, являются страны его производящие, в частности Великобритания и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в России никогда не было исследований химического оружия под названием «Новичок». Захарова уверена, что Мэй специально использовала это слово, чтобы вызвать ассоциации с РФ.

Также она отметила, что британские власти намеренно скрывают формулу отравляющего вещества, так как по ней можно будет понять, в каких странах разрабатывался газ.

Ситуацию вокруг покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля спикер МИД РФ назвала частью огромного спектакля и шоу, призванного дестабилизировать международную обстановку.

Лондон засекретил всю информацию по данному делу, кроме определенных лиц, никто не знает, в каком состоянии и где сейчас находятся пострадавшие. Россия не имеет к ним доступа, в том числе к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ.

За всё время скандала вокруг покушения ни по каналу международной организации, ни по дипломатическим каналам британские власти не предоставили Москве никакой информации о расследовании и обстоятельствах отравления, пишет ТАСС.

Захарова особо подчеркнула, что, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, Великобритания обязана было предоставить все данные российской стороне в связи с подозрениями, что вещество доставили из РФ.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время, по данным СМИ, они находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили Россию в покушении на бывшего сотрудника ГРУ и объявили о высылке российских дипломатов.

В ответ российский МИД объявил о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.