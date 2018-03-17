Захарова связала «дело Скрипаля» с сирийским вопросом

Скандал по поводу покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля связан с попытками очернить имидж России после успешной операции в Сирии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании», — пояснила она.

По ее мнению, еще одним направлением антироссийской пропаганды является «пресловутая тема химического оружия», сообщает ТАСС.

«Антироссийская кампания очевидна», — подчеркнула Захарова.

Ранее она охарактеризовала заявления Терезы Мэй по «делу Скрипаля» как сказки и цирковое шоу, обещания главы британского МИДа Бориса Джонсона бойкотировать чемпионат мира по футболу — «дикостью».

4 марта в городе Солсбери без сознания обнаружены экс-полковник Скрипаль и его дочь. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к преступлению.