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МИД Великобритании опроверг информацию о возможном бойкоте ЧМ-2018

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Фото: TASS/Zuma/Rob Pinney
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Слова главы Министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что инцидент с экс-полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Сергеем Скрипалём может отразиться на участии сборной Англии в чемпионате мира по футболу 2018 года, касались дипломатов и политиков, а не футболистов. Об этом пишет Independent со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Джонсон сказал, комментируя инцидент со Скрипалём, что он думает, что представить, каким образом будет продвигаться дело об участии Великобритании в ЧМ по футболу в России, будет сложно. Некоторые СМИ расценили это как заявление о возможном бойкоте турнира, сообщает RT.

Джонсон, подтвердивший, что мужчина, отравленный в Солсбери, является экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём, а женщина, пострадавшая вместе с ним, — его дочь Юлия, призвал дождаться результатов расследования. При этом он отметил, что если в деле об отравлении «окажется российский след», Лондон «даст ответ».

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