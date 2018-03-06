Эксперт предположил употребление Скрипалем алкоголя вместе с фентанилом

Россия уже давно не использует направленные на конкретных людей летальные действия и не имеет отношения к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля. Об этом во вторник заявил член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

По словам эксперта, отравить его могли бы «у нас на зоне», если бы это было нужно. Однако информация, которой он располагал, вероятнее всего, устарела, «пока он находился в лагерях».

«Поэтому для нас он не представлял никакого интереса. Тем более, что мы уже давно не используем летальные действия, направленные на конкретных людей. Это для нас уже давно забытые времена», — заявил Михайлов НСН.

Он добавил также, что сам факт возможности его выезда из страны свидетельствует о том, что у России нет к нему претензий.

Михайлов предположил, что причиной инцидента могло послужить употребление вместе с сильнодействующим седативным препаратом алкоголя.

«У него в крови обнаружен фентанил. Это седативный энергетик, который подавляет чувство страха, тревоги. То есть это успокаивающий препарат», — рассказал эксперт, добавив, что также он является наркотическим средством.

По словам члена Совета по внешней и оборонной политике, находящиеся за границей люди, являющиеся предателями, опасаясь возмездия, всегда находятся в состоянии стресса.

«Скорее всего, он употреблял этот фентанил, чтобы снизить ощущение тревоги», — предположил Михайлов, не исключив, что у Скрипаля могли быть боли, потому что этот препарат является и обезболивающим средством. Он подчеркнул также, что алкоголя этот анальгетик не терпит.

«Если он, употребив фентанил, добавил виски, то исход предопределен. В связи с тем что он обращался на днях в полицию с заявлениями о том, что ощущает угрозу жизни, то, скорее всего, этот препарат он употреблял», — заключил эксперт.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы с признаками отравления в британском городе Солсбери 4 марта неизвестным веществом. Их обнаружили без сознания на скамейке в одном из торговых центров. В полиции графства Уилтшир сообщили, что видимых травм на телах пострадавших нет.