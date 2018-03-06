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Дочь экс-полковника ГРУ Скрипаля отравилась вместе с ним

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Женщиной, отравившейся вместе с бывшим полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергеем Скрипалем, является его дочь, передает во вторник, 6 марта, ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Скрипаль и его спутница были госпитализированы в британском городе Солсбери 4 марта, их обнаружили без сознания на скамейке в одном из торговых центров.

Вещество, которое привело к потере сознания Скрипаля и его дочери, устанавливается полицейскими, Скотленд-Ярд не привлекли к расследованию инцидента.

Кремль не располагает данными о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ Скрипаля, заявил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бывший полковник был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании, приговор вынесли в 2006 году. Спустя четыре года его и еще троих осужденных в России помиловали в рамках обмена между спецслужбами РФ, США и Соединенного Королевства.

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