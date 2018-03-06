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Скотленд-Ярд не привлекли к расследованию инцидента с бывшим шпионом из России

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Фото: ТАСС/пресс-служба Московского окружного военного суда
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Лондонская полиция не подключалась к расследованию инцидента с отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом ТАСС во вторник, 6 марта, сообщили в Скотленд-Ярде.

Там уточнили, что расследованием происшествия занимается полиция графства Уилтшир. В то же время глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что ведомство готово оказать поддержку по этому делу в случае необходимости.

Ранее, 6 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что к Москве с просьбой о помощи в расследовании никто не обращался, однако российские власти всегда открыты для сотрудничества.

Он также добавил, что в Кремле об отравлении Скрипаля осведомлены, но «что могло стать причиной, чем занимался этот человек, мы не знаем».

Скрипаль и его спутница (ее личность неизвестна) были госпитализированы в британском городе Солсбери 4 марта после отравления неизвестным веществом. В полиции графства Уилтшир сообщили, что видимых травм на телах пострадавших нет. Оба они находятся в больнице.

Бывший полковник Скрипаль был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании в 2006 году. В 2010-м его и еще троих осужденных в России помиловали в рамках операции по обмену между спецслужбами РФ, США и Соединенного Королевства.

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