В Кремле ответили на сообщения об отравлении бывшего шпиона из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не отреагировали на сообщения об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля — бывшего полковника Минобороны РФ, осужденного за шпионаж в пользу Лондона.

«Нет реакции, потому что мы не располагаем никакой информацией. Мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но что могло стать причиной, чем занимался этот человек, мы не знаем», — отметил представитель главы государства.

Песков добавил, что к Москве с просьбой о помощи в расследовании этого дела никто не обращался, но здесь всегда открыты к сотрудничеству.

Информация о том, что Скрипаль отравился в британском Солсбери неизвестным веществом, появилась в СМИ 5 марта. Как сообщала телерадиокомпания «Би-би-си», мужчине и его спутнице стало плохо в торговом центре 4 марта, о ее личности ничего не сообщается.

В полиции графства Уилтшир сообщили, что видимых травм на телах пострадавших нет. Оба они находятся в больнице.

66-летний экс-полковник Скрипаль был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании в 2006 году. В 2010-м его и еще троих осужденных в России помиловали в рамках операции по обмену между спецслужбами РФ, США и Соединенного Королевства. В рамках сделки в Россию вернулись девять агентов, в том числе Анна Чапман.