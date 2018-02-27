Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела о шпионаже против России

Мосгорсуд признал законным арест задержанного в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, который подозревается в шпионаже по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщал портал iz.ru, Лефортовский суд Москвы ранее арестовал Давыденко на срок до 11 апреля. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе 12 февраля. По данным ФСБ, он собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о деятельности частей и войск нацгвардии России.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»).