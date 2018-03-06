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Глава британского МИДа подтвердил личность отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ

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Фото: TASS/Gustavo Valiente
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что отравленный в Солсбери мужчина — экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергей Скрипаль, а пострадавшая вместе с ним женщина — его дочь Юлия. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает ТАСС.

Он также призвал дождаться результатов расследования, но при этом отметил, что Лондон «даст ответ», если в деле об отравлении «окажется российский след».

Инцидент с участием Скрипаля и его дочери произошел 4 марта. Их обнаружили без сознания на скамейке в одном из торговых центров и госпитализировали. Сообщалось, что мужчина и женщина были отравлены неизвестным веществом, однако, по мнению генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, причиной случившегося могло стать употребление алкоголя вместе с сильнодействующим седативным препаратом.

6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе произошедшего в Солсбери, но не знают, что могло стать причиной этого. Он также добавил, что к Москве с просьбой о помощи в расследовании не обращались. Кроме того, в посольстве России в Великобритании подчеркнули, что слухи о том, что отравление Скрипаля якобы было спланированной акцией российских спецслужб, абсолютно не соответствует действительности, передает «РИА Новости».

Скрипаль в 2006 году был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании. Спустя 4 года его и еще троих осужденных в России помиловали в рамках операции по обмену между спецслужбами РФ, США и Соединенного Королевства.

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