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Захарова отреагировала на оценку британским премьером работы Лаврова

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на негативную оценку деятельности своего руководителя Сергея Лаврова, которую публично высказала британский премьер-министр Тереза Мэй.

«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр Борис Джонсон», — написал Захарова с Facebook.

По выражению британского премьера, «Министр иностранных дел России недостоин своего поста».

Как писал iz.ru, Великобритания отозвала приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Лондон и намерена приостановить все двусторонние контакты с Россией.

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