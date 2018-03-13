МИД РФ: Британия отказалась предоставить доступ к делу Скрипаля

Россия направляла официальный запрос Лондону с требованием предоставить доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, однако британская сторона ответила отказом. Такое заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров, комментирую обвинения Британии в адрес России по дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля.

Обвиняемая в изготовлении химического оружия страна имеет полное право получить его образцы и первое, что должна была сделать Великобритания в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия, — обратиться к стране, которую подозревают в изготовлении опасного вещества. Лавров заявил, что ответ на такой запрос делается около 10 дней, а запрашиваемая сторона имеет право получить доступ к веществу и провести собственный анализ.

Также глава российского МИДа назвал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности РФ к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ультиматумом. Лавров напомнил, что Россия также является участницей Конвенции по запрещению химического оружия и не сомневается, что в министерстве иностранных дел Великобритании достаточно специалистов, которые занимаются функционированием этой Конвенции.

Сергей Лавров уточнил, что никакого отношения к отравлению экс-сотрудника Главного разведывательного управления Россия не имеет, а пока не будет ответа Лондона на требование обеспечить доступ к отравляющему веществу, Москва не намерена отвечать на ультиматум Британии.