Экс-глава ФСБ: спецслужбы Великобритании причастны к делу Скрипаля

Спецслужбы Великобритании могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, так как это выгодно США и косвенно Украине. Такое заявление сделал экс-директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев.

«Я вообще с учетом целой цепочки вот этой вот гибели предателей на территории Англии, у меня создается впечатление — это моя версия, — что англичане, максимально использовав того или иного предателя в своих целях, приносят его в сакральную жертву. И говорят о том, что это Россия сделала… Такое ощущение, что к этим действиям причастны спецслужбы Англии», — приводит слова Ковалева «РИА Новости».

По словам экс-главы ФСБ, те, кто причастен к отравлению Скрипаля и его дочери, «находятся под колпаком».

«Спецслужбы их курируют, спецслужбы знают постоянно об их месте нахождения, распорядок дня, и вдруг происходят раз за разом такие странные события», — пояснил Коавлев.

Он также отметил, что покушения на экс-полковника ГРУ нанесло «абсолютный вред». Ситуация может быть выгодна Великобритании, США и косвенно Украине, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию страной-агрессором.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о причастности России к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британского премьер-министра, Скрипаль и его дочь могли быть отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России. Британское правительство ожидает внятных разъяснений от России по факту отравления Скрипаля до вечера вторника. Мэй пообещала: если «заслуживающий доверия» ответ получен не будет, Великобритания проявит жесткие ответные меры в отношении РФ.

МИД России счел заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России сказками и цирковым шоу, назвав обвинения в адрес РФ провокационной информационно-политической кампанией.