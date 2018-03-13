Прямой эфир

Сенатор: Запад обвиняет РФ по делу Скрипаля для усиления НАТО

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор, ветеран Службы внешней разведки России (СВР) Игорь Морозов связал обвинения Запада в адрес России по делу Скрипаля с усилением военного потенциала стран НАТО у границ РФ, а также с активизацией военных действий в Сирии.  

«Это заранее спланированная акция, заготовка антироссийских сил на Западе. За этим, скорее всего, последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у наших границ, а также подготовка к новым ударам коалиции по правительственным войскам Башара Асада», — приводит слова Морозова «РИА Новости».

Сенатор считает, что США с помощью атаки на Россию хотят «вновь усилить свое участие в сирийском конфликте на их условиях».

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о причастности России к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В настоящее время они находятся в больнице. Британская полиция утверждает, что в отношении пострадавших применили нервно-паралитическое вещество. МИД России счел заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России сказками и цирковым шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачев назвал обвинения Мэй в адрес РФ по делу Скрипаля полной деградацией
Лондон может устроить кибератаку против России из-за дела Скрипаля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017