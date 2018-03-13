Сенатор: Запад обвиняет РФ по делу Скрипаля для усиления НАТО

Российский сенатор, ветеран Службы внешней разведки России (СВР) Игорь Морозов связал обвинения Запада в адрес России по делу Скрипаля с усилением военного потенциала стран НАТО у границ РФ, а также с активизацией военных действий в Сирии.

«Это заранее спланированная акция, заготовка антироссийских сил на Западе. За этим, скорее всего, последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у наших границ, а также подготовка к новым ударам коалиции по правительственным войскам Башара Асада», — приводит слова Морозова «РИА Новости».

Сенатор считает, что США с помощью атаки на Россию хотят «вновь усилить свое участие в сирийском конфликте на их условиях».

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о причастности России к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В настоящее время они находятся в больнице. Британская полиция утверждает, что в отношении пострадавших применили нервно-паралитическое вещество. МИД России счел заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России сказками и цирковым шоу.