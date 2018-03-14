Лавров указал на политические игры вокруг «дела Скрипаля»

Москва не видит прогресса в расследовании «дела Скрипаля» и отмечает политические игры вокруг него, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери», — заявил Лавров.

Вместо этого «Соединенное Королевство продолжает разыгрывать политические сцены», подчеркнул министр.

В качестве примера такого поступка он назвал письмо премьер-министра Терезы Мэй на имя генсека ООН. В нем указано, что отравляющее вещество произведено в СССР, но не упомянуто, что Россия уничтожила все запасы химического оружия советского времени по международным договорам.

Лавров напомнил, что российская сторона уведомила Лондон о своей готовности отвечать на запросы, если таковые последуют, сообщает РБК.

Как писал портал iz.ru, Лондон призвал срочно созвать совещание Собвеза ООН в связи с попыткой убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля.