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Лавров указал на политические игры вокруг «дела Скрипаля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва не видит прогресса в расследовании «дела Скрипаля» и отмечает политические игры вокруг него, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери», — заявил Лавров.

Вместо этого «Соединенное Королевство продолжает разыгрывать политические сцены», подчеркнул министр.

В качестве примера такого поступка он назвал письмо премьер-министра Терезы Мэй на имя генсека ООН. В нем указано, что отравляющее вещество произведено в СССР, но не упомянуто, что Россия уничтожила все запасы химического оружия советского времени по международным договорам.

Лавров напомнил, что российская сторона уведомила Лондон о своей готовности отвечать на запросы, если таковые последуют, сообщает РБК.

Как писал портал iz.ru, Лондон призвал срочно созвать совещание Собвеза ООН в связи с попыткой убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

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