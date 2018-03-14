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Песков заявил о непричастности Москвы к делу Скрипаля

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Фото: REUTERS/ Henry Nicholls
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Россия непричастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, позиция Москвы хорошо известна и доведена по дипломатическим каналам до Лондона. К происшествию, которое произошло с Сергеем и Юлией Скрипаль в британском Солсбери, Россия не имеет никакого отношения.

Также пресс-секретарь отметил, что голословных и бездоказательных обвинений, а также ультиматумов Москва не приемлет, но остается открытой для взаимодействия в расследовании данного происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что  Дмитрий Песков выразил надежду на конструктивизм Соединенных Штатов в отношении дела Сергей Скрипаля, который был отравлен в британской Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали рядом с одним из торговых центров города из-за взаимодействия с нервно-паралитическим газом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению.

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