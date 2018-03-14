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Песков надеется на конструктивизм США в отношении дела Скрипаля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется на конструктивизм Соединенных Штатов в отношении дела Сергей Скрипаля, который был отравлен в британской Солсбери.

По его словам, ухудшения отношений на данный момент не предполагается, даже с учетом смены госсекретаря США, которым с начала апреля станет Майкл Помпео после отставки Рекса Тиллерсона во вторник, 13 марта.

Также Дмитрий Песков отметил, что по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипаль из Вашингтона на данный момент звучали сдержанные высказывания.

Напомним, 4 марта полиция Солсбери объявила о том, что два человека серьезно пострадали рядом с одним из торговых центров города из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом. Позже выяснилось, что это были бывший полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению.

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