Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, британский премьер заявила, что Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Мэй утверждает, что это российская военная разработка.

В связи с делом бывшего полковника ГРУ и его дочери российский посол вызван в британский МИД. Кроме того, в связи со всей ситуацией Тереза Мэй заявила, что речи о поддержании обычных отношений между Россией и Британией не идет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин считает, что британские власти должны «разобраться у себя» по делу о попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, прежде чем искать «российский след» в этом преступлении.