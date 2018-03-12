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Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, британский премьер заявила, что Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Мэй утверждает, что это российская военная разработка.

В связи с делом бывшего полковника ГРУ и его дочери российский посол вызван в британский МИД. Кроме того, в связи со всей ситуацией Тереза Мэй заявила, что речи о поддержании обычных отношений между Россией и Британией не идет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин считает, что британские власти должны «разобраться у себя» по делу о попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, прежде чем искать «российский след» в этом преступлении. 

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