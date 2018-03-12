СМИ сообщили о готовности Терезы Мэй обвинить РФ в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения» в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нервно-паралитическим веществом. Об этом в понедельник пишет Times.

По информации издания, разведка и полиция готовы представить Терезе Мэй доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия.

Заседание совета национальной безопасности, на котором главе правительства доложат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери, состоится в Лондоне в первой половине дня. Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором возложит ответственность за отравление Скрипаля на Москву, сразу после заседания.

Премьер готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах близким к руководству РФ людям, пишет Times.

Напомним, 5 марта полиция Солсбери объявила о том, что два человека серьезно пострадали рядом с одним из городских торговых центров города из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом. Позже выяснилось, что это были бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.

Ранеее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские профильные ведомства готовы помочь Великобритании в расследовании дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал обвинения России в отравлении Скрипаля политическими провокациями.

По словам сенатора, Великобритания является каким-то проклятым местом для людей, которые в свое время предавали Россию. По его словам, в других странах подобное случается редко.

С точки зрения любой спецслужбы, такого рода вещи придумывать и делать в ходе избирательной кампании в России и в преддверии чемпионата мира по футболу — просто безумие», — цитирует Климова НСН.

Он добавил, что такое может быть сделано именно для того, чтобы сорвать и то и другое или хотя бы «изгадить атмосферу».

«Так что, знаете, принцип древних римлян: ищи, кому выгодно. Выгодно это точно не России», — заключил сенатор.

Напомним, в Великобритании собираются разработать аналог принятого в США «Закона Магнитского». Под его действие попадут чиновники из России, замешанные в нарушении прав человека и коррупции. О новых санкциях против России уже договорились британский министр иностранных дел Борис Джонсон и глава МВД Эмбер Радд.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.