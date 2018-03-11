Дворкович попросил британцев не смешивать политику и чемпионат мира по футболу

Власти Великобритании и СМИ не должны лезть с политикой в футбол и бойкотировать ЧМ-2018, заявил вице-премьер РФ, председатель «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

«Думаю, что футболисты хотят выступать, команда хочет побороться на чемпионате мира, а потом выступить и на следующем турнире, эту возможность можно потерять», — цитирует Дворковича ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что «здравый смысл возобладает».

«Не должна политика лезть в футбол», — отметил вице-премьер.

Ранее глава МИДа Британии Борис Джонсон заявил, что, если в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «окажется российский след», Лондону «становится сложно» представить участие своей сборной в ЧМ-2018. В России заявления Джонсона назвали дикостью, отметив, что обвинения поступают, несмотря на отсутствие расследования данного дела.

По данным издания The Telegraph, сборная Англии пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года, если бойкотирует турнир в 2018-м. Журналисты обратили внимание на особенности регламента Международной федерации футбола (ФИФА).