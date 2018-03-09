Англию накажут в случае бойкота чемпионата мира в России

Сборная Англии по футболу пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года, если бойкотирует турнир в 2018-м, сообщает The Telegraph.

Журналисты издания обратили внимание на особенности регламента Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым все команды, представляющие национальные ассоциации, обязаны сыграть во всех матчах чемпионата мира, пока не покинут турнир. В случае снятия сборной с соревнований ей может грозить наказание вплоть до отстранения от следующего чемпионата.

Ранее в марте Борис Джонсон заявил, что, если в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «окажется российский след», Лондону «становится сложно» представить участие Британии в ЧМ-2018. В Москве заявления Джонсона назвали дикостью, отметив, что обвинения в адрес РФ поступают, несмотря на отсутствие расследования данного дела.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. По предварительным данным, они были отравлены неизвестным веществом.