Захарова назвала дикостью заявления Джонсона о России и отравлении Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о возможной причастности РФ к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и бойкоте чемпионата мира по футболу – 2018 в России из-за этого.

4 марта в городе Солсбери на скамейке без сознания были обнаружены экс-полковник Скрипаль и его дочь. Британские СМИ сообщили, что мужчина и женщина были отравлены неизвестным веществом.

Во вторник Джонсон заявил, что, если в деле об отравлении «окажется российский след», Лондон «даст ответ». Министр отметил, что представить участие сборной Англии в ЧМ становится сложно.

Комментируя эти заявления в эфире «Говорит Москва», Захарова отметила, что считает их дикостью.

«Дикость какая-то, просто невозможная. Такие заявления главы внешнеполитической службы — это просто какая-то дикость; есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам», –– цитирует «Интерфакс» Захарову.

Она подчеркнула, что не видит оснований для подобных выводов Джонсона.

«Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления? На основе чего? Прежде всего нужно проявить какие-то элементарные дознавательные действия», –– подчеркнула представитель МИДа.

Позже МИД Великобритании пояснил, что Джонсон не имел в виду неучастие в турнире британских футболистов, а говорил только о политиках и дипломатах.

Скрипаль ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Великобритании. Москва обменяла его на высланных из США граждан.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.