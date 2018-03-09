СМИ сообщили о работе полиции на месте захоронения жены и сына Скрипаля

Полицейские оцепили территорию на кладбище в британском городе Солсбери, где захоронены жена и сын экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, госпитализированного 4 марта с отравлением, сообщает газета The Daily Telegraph.

Как сообщил один из следователей полиции Уилтшира, оцепление могло быть установлено в том числе с целью поиска улик.

«Они будут искать улики в кустах», — сказал источник издания.

Журналисты уточняют, что Скрипаль и его дочь были на кладбище на прошлой неделе и оставили цветы у надгробия сына. Теперь полиция может начать расследование в связи с кончиной его жены и сына. Супруга экс-полковника Людмила умерла в 2012 году от рака, ей было 59 лет. А сын Александр скоропостижно скончался в возрасте 43 лет во время отпуска в Санкт-Петербурге в июле 2017 года.

Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте. По данным СМИ, бывший полковник ГРУ и его дочь находятся в состоянии комы. Официального подтверждения данной информации пока нет.