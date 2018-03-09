Скотланд-Ярд попросил помощи военных в расследовании отравления Скрипаля

Власти Великобритании направят военных для оказания содействия Сконтанд-Ярду в расследовании инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Силы, занимающиеся противодействием терроризму, запросили помощь военных, чтобы убрать несколько транспортных средств и объектов с места происшествия в Солсбери», –– приводит телеканал выдержку из заявления полиции.

Помимо этого, подчеркивается, что «военные будут оказывать содействие на протяжении всего расследования».

4 марта бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке неподалеку от торгового центра в британском городе Солсбери. Их срочно госпитализировали, медики диагностировали отравление неизвестным веществом. По данным СМИ, это может быть VX-газ или зарин.

Состояние пострадавших оценивается как критическое.

Помимо Скрипаля и его дочери, под воздействие неизвестно вещества попали более 20 человек, среди которых полицейский. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

После инцидента глава британского МИДа Борис Джонсон обрушился с обвинениями в адрес РФ, заявив, что если в деле найдут «российский след», то «Лондон жестко ответит».

Москва назвала подобные угрозы дикостью и расценила их как провокацию.

«Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии», — прокомментировал обвинения глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также выразил готовность России помочь в расследовании происшествия.

Скрипаль ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Лондона. Москва обменяла его на обвиненных в аналогичных преступлениях в США россиян.