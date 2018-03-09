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FT пишет о работе разведчика Скрипаля на западные спецслужбы

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании, работал со спецслужбами западных стран, пишет в пятницу газета Financial Times, ссылаясь на неназванные источники.

Один бывший сотрудник спецслужб рассказал изданию, что в течение недолгого гвремени Скрипаль служил источником информации для западных разведок. Второй добавил, какую именно информацию мог предоставлять бывший полковник. Речь идет о приоритетах российской разведки: «Как они внедряются на Запад, как осуществляют вербовку, как вести контрразведку».

Еще один источник отметил, что сведения от перебежчиков используются в работе оборонных и разведывательных ведомств.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании направят военных для оказания содействия Сконтанд-Ярду в расследовании инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более 20 пострадавшим при инциденте. Бывший полковник ГРУ и его дочь находятся в состоянии комы.

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