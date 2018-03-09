Лавров заявил о готовности РФ помочь в расследовании отравления Скрипаля

Российские профильные ведомства готовы помощь Великобритании в расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Министр отметил, что Москва всегда готова содействовать расследованиям других стран, «будь то отравление каких-то подданных Великобритании, будь то слухи о вмешательстве в предвыборную кампанию США».

«Но для того, чтобы вести такие дела, нужно не сразу на экраны телевизоров бежать с обвинениями голословными, а обращаться профессионально по имеющимся каналам, в том числе по линии правоохранительных органов», — подчеркнул глава российской дипломатии. Его цитирует ТАСС.

Сергей Лавров также напомнил, что при расследовании гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Москва предлагала Лондону сотрудничество, однако «британское правосудие сочло себя выше этого». При этом судебное разбирательство по этому делу было закрытым, а вынесенный вердикт не был исчерпывающим, отмечает министр.

Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, но позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. 4 марта экс-сотрудника ГРУ и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в парке английского города Солсбери. Их госпитализировали, оба сейчас находятся в критическом состоянии.