В Великобритании назвали способ отравления экс-офицера ГРУ Скрипаля

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

По его словам, полиция расценивает данный инцидент как покушение на убийство.

«Как вы знаете, эти два человека остаются в критическом состоянии», –– приводит его слова The Reuters.

Какое именно вещество использовалось для отравления, не сообщается, однако источники издания отмечают, что это мог быть VX-газ или зарин.

В полиции заявили, что, помимо Скрипаля и его дочери, пострадал и правоохранитель.

«Мы также можем подтвердить, что офицер полиции Уилтшира, который был задействован в операции полицейского реагирования (на инцидент с отравлением в Солсбери. — Ред.), тоже находится в тяжелом состоянии и получает интенсивную терапию», –– заявил представитель местной полиции Кир Притчард.

5 марта бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в парке британского города Солсбери. Их срочно госпитализировали, медики диагностировали отравление.

После происшествия глава британского МИДа Борис Джонсон обрушился с обвинениями в адрес РФ, заявив, что если в деле найдут «российский след», то «Лондон жестко ответит».

В России подобные заявления расценили как провокацию.

«Такие заявления главы внешнеполитической службы — это просто какая-то дикость. Как человек, который не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления? На основе чего? Прежде всего нужно проявить какие-то элементарные дознавательные действия», –– подчеркнула представитель российского МИДа Мария Захарова.

Скрипаль ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Великобритании. Москва обменяла его на обвиненных в аналогичных преступлениях в США россиян.