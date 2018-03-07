МИ-5 рассматривет несколько версий отравления Скрипаля

Контрразведка МИ-5 и полиция Великобритании рассматривают несколько версий инцидента в Солсбери, в результате которого пострадали бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Рф Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом в среду сообщает газета Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

В список версий входят личный спор и «покушение на убийство, спонсированное государством». На это якобы указывают предварительные данные следствия, пишет издание.

«Альтернативные теории, такие как попытка ложно обвинить Россию или личный спор, также не исключаются», — говорится в статье.

Представитель полиции Кир Притчард сообщал ранее, что основная версия произошедшего пока не определена. Отравляющее вещество он пока также не назвал.

СМИ написали ранее, что в крови Скрипаля обнаружен фентанил. Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов предположил, что причиной инцидента могло послужить употребление алкоголя вместе с сильнодействующим седативным препаратом.

По словам эксперта, люди, находящиеся за границей и являющиеся предателями, опасаясь возмездия, всегда находятся в состоянии стресса. Также Михайлов не исключил, что у Скрипаля могли быть боли, потому что фентанил также является и обезболивающим средством. Этот анальгетик не терпит алкоголя, подчеркнул он.

По словам генерал-майор ФСБ в запасе, Россия уже давно не использует летальные действия, направленные на конкретных людей, и не имеет отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Напомним, о том, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, в минувший понедельник сообщила полиция графства Уилтшир.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая во вторник парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

Посольстве России в Лондоне просит Британию сообщить о ситуации с отравлением Скрипаля, передает НСН.

Портал iz.ru писал ранее, что Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.