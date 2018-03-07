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Состояние Сергея Скрипаля и его дочери остается критическим

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Фото: Global Look Press/Peter Noyce
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были госпитализированы после отравления неизвестным веществом, находятся в критическом состояния. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

«Оба остаются в критическом состоянии в реанимации», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Инцидент произошел в городе Солсбери 4 марта. Мужчину и женщину обнаружили без сознания на скамейке в одном из торговых центров. По предварительным данным, они могли быть отравлены. При этом генерал-майора ФСБ в запасе Александр Михайлов полагает, что к ухудшению их состояние могло привести употребление алкоголя вместе с сильнодействующим седативным препаратом.

Полиция Великобритании до сих пор не раскрывает имена пострадавших, однако ранее глава МИДа страны Борис Джонсон, подтвердил, что пострадавшие – 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В Скотленд-Ярде также сообщили, что рядом с бизнес-парком Solstice Park в Эймсбери был оцеплен еще один объект.

Сергей Скрипаль был осужден в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. Через 4 года его помиловали в рамках операции по обмену между спецслужбами РФ, США и Соединенного Королевства.

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