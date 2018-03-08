МВД Великобритании не называет отравляющее вещество в деле Скрипаля

Правоохранительные органы Великобритании пока не могут дать информацию о веществе, которым был отравлен экс-полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщила глава британского МВД Амбер Радд.

«Мы пока не даем дальнейших комментариев о природе нервно-паралитического вещества и должны дать полиции необходимое время и возможность для проведения тщательного расследования», - цитирует Радд агентство «РИА Новости».

5 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери. Они были госпитализировали, состояние пострадавших оценивалось как критическое. Медики диагностировали отравление, в полиции расценили инцидент как покушение на убийство.

Также в тяжелом состоянии находится офицер полиции, задействованный в операции полицейского реагирования. По данным агентства Reuters, для отравления пострадавших мог быть использован VX-газ или зарин.

Глава британского МИДа Борис Джонсон обрушился с обвинениями в адрес России, заявив, что в случае обнаружения «российского следа», «Лондон жестко ответит». В Москве такие угрозы назвали провокационными.