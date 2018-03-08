Самолеты США и Великобритании провели разведку у границ России

Американские и британские разведывательные самолеты 8 марта провели очередной многочасовой полет вблизи границ России на Балтике и в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

В разведке у рубежей Ленинградской и Псковской областей осуществлял самолет ВВС Великобритании RC-135W с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7214. Согласно данным мониторинга воздушное судно находилось в воздушном пространстве Эстонии.

Неподалеку от Крыма и Краснодарского края, вплоть до самого Сочи, разведку провел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043. Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течение нескольких часов на высоте 16 тыс. метров осуществлял полет в Черном море.

7 марта сообщалось, о разведке американского самолета у Калининградской, Ленинградской и Псковской областей с территории Польши.