Путин рассказал о своей службе в разведке в ГДР

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время службы в разведке в Германии занимался вербовочной работой и работой с нелегалами и агентурой.

«Это уникальные люди, это штучный товар — по своим убеждениям, по своему интеллекту, по своим моральным и волевым качествам. Для меня это был колоссальный опыт», –– сказал Путин в интервью Владимиру Соловьеву для фильма «Миропорядок 2018».

Также журналист расспросил президента о последних годах холодной войны, и о том, насколько точно разведка в тот период отражала настроения в политических кругах.

«Я ведь был рядовым сотрудником разведки. Я не занимался информационной и аналитической работой, и поэтому в целом я не могу сейчас сказать, что конкретно из представительства в ГДР и из других точек доносилось до потребителя этой информации, до генерального секретаря. Это легче спросить у Горбачева», –– цитирует ТАСС главу государства.

Путин подчеркнул, что, чем завершится холодная война не мог предвидеть ни он, ни кто-либо другой.

«Вряд ли кто-то мог это предвидеть. Хотя мы видели, что происходили серьезные изменения в нашей стране, думали о том, как это будет развиваться внутри страны. Но никто себе не мог представить, что процессы будут происходить таким образом и с такой скоростью», –– добавил президент.

Помимо этого, в фильме Путин рассказал о некомпетентности России во время объединения Германии.